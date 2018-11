Gdf sequestra 142 kg marijuana,2 arresti

(ANSA) - BELPASSO (CATANIA), 6 NOV - Centoquarantadue chili di marijuana sono stati sequestrati a Belpasso (Catania) dalla guardia di finanza, che ha arrestato due persone, un albanese di 31 anni, T.P., che ne trasportava circa 23 chili a bordo di un furgone, ed un catanese di 53, S.A.R., proprietario di un casolare di contrada Segreta dove ne erano custoditi altri 119 chili. La droga avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio oltre un milione di euro. L'albanese, dopo essere stato notato uscire dal casolare, è stato bloccato al culmine di un inseguimento. L'automezzo, dopo aver percorso un tratto di strada nel paese, è andato a finire contro un muro. L'uomo è poi fuggito a piedi per i campi ma è stato bloccato a Piano Tavola. L'altro quantitativo di droga è stato trovato nel palmento del casolare. In casa dell'uomo sono stati anche sequestrati rotoli di cellophane, una bilancia di precisione, un macchinario per la sigillatura sottovuoto e un fucile ad aria compressa con il cannocchiale.