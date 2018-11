Folla ai funerali delle vittime di Casteldaccia, una donna sviene

Stanno entrando nella cattedrale di Palermo, tra applausi e cori di centinaia di persone, le bare delle 9 vittime dell'alluvione di Casteldaccia. In particolare gli amici di Federico Giordano, il 15enne morto mentre tentava di soccorrere la sorellina Rachele, anche lei annegata nella villetta abusiva travolta dalla piena del fiume Milicia, gridano in coro "Federico sempre nel cuore". All'ingresso della cattedrale sono state appesi decine di palloncini bianchi. Gli applausi accompagnano anche l'ingresso in cattedrale dei familiari delle vittime.

Una delle familiari delle 9 vittime dell'alluvione di Casteldaccia si è sentita male ed è svenuta prima dell'inizio dei funerali. Per la calca ci sono stati anche momenti di tensione. I partecipanti sono stati invitati a mantenere la distanza dalle bare e dai parenti delle persone decedute. Sulla bara bianca della piccola Rachele, la più giovane delle vittime morta a un anno di età, sono stati sistemati dei peluche. Sotto è stata messa una foto della bambina con scritto: "Nessuno muore sulla Terra finché vive nel cuore di chi resta". In cattedrale c'è il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che tenta di consolare i familiari delle vittime.

"Mi trovo lontano da Palermo, ma sento l'urgenza di far giungere a voi la mia voce in un momento di dolore così forte e lacerante. Di fronte alla morte innocente e allo strazio di chi resta non possiamo che levare lo sguardo verso il nostro Signore". Sono le parole dell'arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice che si trova fuori città, contenute in un messaggio inviato per i funerali.

Bandiere a mezz'asta, oggi, in tutti i palazzi, gli uffici e le strutture regionali. In coincidenza con l'inizio dei funerali è stato osservato anche un minuto di silenzio.

Il Codacons ha deciso di denunciare il sindaco di Casteldaccia "per la possibile fattispecie di omissione di atti d'ufficio in relazione al mancato abbattimento dell'abitazione". L'associazione dei consumatori annuncia anche una class action in regione sul dissesto idrogeologico dell'isola.