Al via restauro dipinto El Greco Catania

(ANSA) - CATANIA, 6 NOV - E' stata avviata l'operazione restauro del dipinto "Ritratto di Gentiluomo", un olio su tela della fine del '500 attribuito a Domenikos Theotokopoulos, detto El Greco, esposto nel Castello Ursino di Catania sino a pochi giorni fa. L'opera è stata prelevata da esperti restauratori e trasferita in un laboratorio della Capitale specializzato nella valorizzazione di lavori su tavola e su tela. Gli interventi saranno effettuati a cura della ditta Pantone Restauri nell'ambito del progetto "Opera Tua" di Coop Alleanza 3.0, che ha premiato il ritratto con i voti online di 2.823 soci come capolavoro da salvare e da restaurare preferendolo a una statuetta di Santa Rosalia del 1673 custodita nel museo del Tesoro del Duomo di Messina. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Fondaco Italia, società attiva nella valorizzazione dei beni culturali, e con il Comune di Catania, la Soprintendenza, e l'associazione Beni italiani patrimonio mondiale Unesco. Il restauro del dipinto sarà completato nel gennaio prossimo.