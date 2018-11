Maltempo:giudici, casa andava abbattuta

(ANSA) - PALERMO, 5 NOV - Il Tar di Palermo non ha mai sospeso l'ordine di demolizione della villetta abusiva di Casteldaccia in cui sabato notte 9 persone sono morte travolte dalla piena del fiume Milicia. Il Comune, che aveva emesso il provvedimento di abbattimento nel 2008, avrebbe dovuto demolire l'immobile anche se i proprietari avevano fatto ricorso al tribunale amministrativo. "E comunque non può sostenersi che la semplice presentazione di ricorso sia di per sé sufficiente a bloccare l'efficacia dell'ordine di demolizione. In ogni caso, nel 2011 il giudizio al Tar si è concluso e l'ordinanza di demolizione del sindaco non è stata annullata; ne' il Comune si è mai costituito in giudizio. Quindi, in questi anni l'ordinanza di demolizione poteva - e doveva - essere eseguita", scrive il Consiglio di Stato in una nota. Sulla tragedia la Procura di Termini Imerese indaga per disastro colposo e omicidio colposo.