Maltempo: due morti nell'agrigentino

(ANSA) - PALERMO, 4 NOV - I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi di due persone travolte con la propria auto da un torrente esondato per le forti piogge nei pressi di Cammarata, in provincia di Agrigento. Sono due giovani siciliani residenti in Germania, un uomo e una donna. I due, da quanto è stato ricostruito, avevano noleggiato l'auto su cui viaggiavano, che è stata ritrovata dentro il torrente. Il corpo della donna è stato recuperato.