Maltempo: Amap, disservizi erogazione

(ANSA) - PALERMO, 3 NOV - L'Amap informa che, a causa del protrarsi del notevole aumento della torbidità delle acque prelevate dagli invasi, che garantiscono l'approvvigionamento idropotabile di Palermo e dei comuni della fascia costiera, nelle prossime 48 ore si potrebbero verificare dei disservizi o interruzioni nell'erogazione idrica. E' in corso il costante monitoraggio dei parametri di processo - dice Amap - al fine di consentire il rispristino della normale funzionalità dell'impianti. Vigili del fuoco e carabinieri hanno soccorso tre persone che erano rimaste bloccate a causa del maltempo nell'azienda agricola in contrada Manchi a Caccamo (Pa). E' intervenuto anche l'elicottero che ha preso le persone a bordo Filippa Abbruscato 86 anni titolare dell'azienda e il figlio Antonino Ovile, 69 anni e il nipote Francesco Ovile 30 anni e li ha portati a Boccadifalco. Le condizioni meteo non hanno consentito l'atterraggio a Lercara Friddi.