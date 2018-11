Libia:a Palermo 'manovre' per conferenza

Dopo giorni di ispezioni, colloqui, preparativi burocratici, lunedì cominciano le ''grandi manovre'' per metter a punto il sistema di accoglienza e sicurezza in occasione della conferenza per la Libia che si terrà a Palermo il 12 e il 13 novembre a Villa Igiea, un luxury hotel cinque stelle con un grande passato sul lungomare ovest della città.

Gli agenti di polizia, carabinieri e finanzieri inizieranno i controlli nei luoghi frequentati dai leader politici internazionali che parteciperanno al vertice. Come per la visita di Papa Francesco avvenuta lo scorso 15 settembre verranno controllate tutte le attività commerciali attorno nel Grand Hotel che già lo scorso anno ha ospitato la conferenza mediterranea dell'Ocse sulle migrazioni.