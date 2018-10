Università: inaugurata mensa a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 30 OTT - È stata inaugurata questa mattina la nuova mensa Santi Romano all'Università degli studi di Palermo. Gestita dai vincitori di un appalto del valore di 14 milioni di euro, per una durata massima di 5 anni e l'erogazione di circa 2,5 milioni di pasti. Sono 60 gli addetti che la Cot ristorazione impiegherà per eseguire il nuovo contratto con l'Ersu di Palermo, l'ente della Regione Siciliana che fornisce servizi, come ristorazione collettiva e 732 posti letto, e benefici (borse di studio) agli studenti universitari e Afam della Sicilia occidentale. L'Ersu di Palermo ospita 65 unità di personale del comparto regionale, mentre sono 8 le sedi di servizio dislocate negli uffici e residenze universitarie tra Palermo, Caltanissetta, Agrigento. "Grazie a queste innovazioni - ha affermato il commissario straordinario dell'Ersu, Giuseppe Amodei - esistono in tutto 10 punti di distribuzione pasti a Palermo". Aperti anche nuovi centri di ristorazione in quattro punti del centro storico di Palermo