Di Maio a operai Blutec, venite e firmiamo accordo cig

(ANSA) - TERMINI IMERESE (PALERMO), 26 OTT - "Venite a al ministero e firmiamo l'accordo per gli ammortizzatori sociali".

Cosi il ministro per lo Sviluppo Luigi Di Maio parlando ai sindacati e agli operai di Blutec nel piazzale davanti alla fabbrica a Termini Imerese.

"La mia parola è una: se vi dico lavoreremo insieme e staremo insieme così sarà. Quando ho preso impegni per l'Ilva e la Whirlpoll li ho mantenuti", ha aggiunto.

"Chiamerò Fca - ha anche annunciato - alle sue responsabilità per Termini Imerese e per tutto il territorio nazionale".