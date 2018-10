Gatta cieca di Lipari adottata a Bergamo

(ANSA) - PALERMO, 25 OTT - A vederla rincorrere una palla con l'agilità tipica di un felino nessuno potrebbe mai immaginare che Lucia è una gatta non vedente. E nessuno, avendola vista muoversi con grazia e leggerezza tra le mura della sua casa, potrebbe mai pensare che solo due mesi fa prima di conoscere la sua nuova famiglia - era Ferragosto - vagasse sperduta in mezzo al nulla, nelle campagne di Lipari (Messina). E invece, ricostruisce l'Enpa nazionale, è stata fortunata perché quel giorno è stata soccorsa da due volontarie dell'Enpa di Lipari e poi al centro di una straordinaria gara di solidarietà. Lunga 1.350 km: oggi vive a Bergamo dove è arrivata in sicurezza grazie alle sezioni Enpa lombarda e di Lipari. Lucia è stata 'adottata' da una famiglia che ha già un gatto, Mr. Wu. Oggi i due felini giocano con allegria e spensieratezza. Ormai per Lucia quei giorni passati a vagare nelle campagne di Lipari sono soltanto un brutto ricordo.