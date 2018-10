Classici jazz con band di Vito Giordano

(ANSA) - PALERMO, 25 OTT - Questa settimana la rassegna della Fondazione the Brass Group, "Jazz at Spasimo" firmata da Vito Giordano e Fabio Lannino, prosegue con il concerto "New Things Of Love" del Vito Giordano Quartet, alle 21.30 al Ridotto dello Spasimo. Il quartetto è composto anche da Diego Spitaleri al piano, Giuseppe Costa al contrabasso e Fabrizio Giambanco alla batteria e interpreterà una selezione di jazz standards ri-arrangiati e brani originals composti da Giordano che sono presenti nei suoi ultimi dischi.

"L'incanto della vita è riposto nella musica jazz, come in una sfera spirituale. Essa rappresenta il mio campo di ricerca che, assieme alla bellezza, coniugo con tanto studio della conoscenza per giungere al vero e proprio abbandono sperimentale", dice Giordano.