Pizzo per campagne elettorali,5 condanne

(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - Pizzo e traffico di droga avrebbero finanziato campagne elettorali e iniziative imprenditoriali. E' il contesto di un'operazione antimafia che in appello ha portato alla condanna di cinque persone. E' il gruppo stralciato dal blitz Argo che nel 2013 azzerò i clan del mandamento di Bagheria. Tra gli arrestati anche Giuseppe Scrivano, ora sindaco di Alimena, che viene giudicato a parte: la sua posizione è stata stralciata per un vizio di forma. La corte d'appello ha condannato Carmelo Bartolone a 13 anni, Pietro Granà a 10, Michelangelo Lesto a 7, Settimo Montesanto a 3 anni e 4 mesi (senza aggravante mafiosa), Giacinto Tutino a 5 anni. La corte ha invece deciso di non doversi procedere nei confronti di Piero Centineo: caduta l'accusa di estorsione, doveva rispondere di lesioni ma il caso è chiuso per mancanza di querela. Centineo era accusato di avere colpito l'impiegato di un'azienda per farsi consegnare il pizzo. In realtà l'aggressione sarebbe motivata dal pagamento contestato di alcune multe.