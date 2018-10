M5s, emergenza topi a Messina

(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - "Nella zona di via Panoramica a Messina esiste una 'colonia' di grossi topi, che creano potenziali problemi di ordine sanitario per gli abitanti". Lo segnalano due esponenti del Movimento 5 stelle, il consigliere comunale Francesco Cipolla e quello della V Circoscrizione Gabriele Rossellini, che hanno reso pubblico un video sulla loro presenza. "A ridosso del marciapiede - affermano i due esponenti del M5s - la testimonianza della tragica situazione in cui versa questa zona: grossi topi sgattaiolano tra i piedi dei passanti camminando all'imbrunire e nelle ore più tranquille, facendo sobbalzare i residenti. Allarmati i cittadini che ne fanno una questione di decoro ed igiene pubblica". Cipolla e Rossellini chiedono all'amministrazione Comunale di Messina di "provvedere alla derattizzazione dell'intera zona".