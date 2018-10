Crollo tetto a solai palazzina a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - Solai e tetto di una palazzina disabitata sono crollati a Palermo nel quartiere Capo, in via Scippateste. Pare che il crollo sia stato provocato dalle forti piogge dei giorni scorsi. Da tempo in quella costruzione non viveva nessuno. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. I pompieri stanno transennando la zona e mettendo in sicurezza la struttura.