Fotografia e musica al Politeama Palermo

(ANSA) - PALERMO, 23 OTT - Domani alle 19, nell'aula Rossa del Politeama Garibaldi di Palermo, si apre la mostra "Il tempo in posa - Palermo, una storia da raccontare" del fotografo Pino Ninfa, che rimarrà aperta fino al 24 dicembre, con ingresso gratuito. All'apertura della mostra seguirà un incontro con il pianista Stefano Bollani, a colloquio con il critico musicale Gigi Razete, sul suo Concerto azzurro che inaugurerà la stagione della fondazione Orchestra sinfonica siciliana.

Il progetto fotografico indaga il spazio-tempo in luoghi e architetture storiche, percorsi artistici come quello creato dalla biennale d'arte Manifesta per Palermo Capitale italiana della cultura 2018.

Ninfa sviluppa progetti legati allo spettacolo e al reportage. L'interesse per la musica e il sociale fondano il suo lavoro fotografico. In ambito musicale, soprattutto nel jazz, da anni ha intrapreso una ricerca rivolta a considerare come elementi significativi i luoghi dei concerti insieme al pubblico presente e non solo i musicisti sul palco.