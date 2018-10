Ficarra e Picone con Le Rane al Biondo

(ANSA) - PALERMO, 23 OTT - Con il debutto in prima nazionale della nuova edizione de Le rane di Aristofane, interpretata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, che il regista Giorgio Barberio Corsetti ha riallestito per i teatri all'italiana dopo la messa in scena al Teatro Greco di Siracusa, si inaugura giovedì 25 ottobre, alle 21, la stagione del Teatro Biondo di Palermo.

Lo spettacolo, prodotto dall'Inda - istituto nazionale del Dramma Antico, è curato dal teatro Biondo di Palermo insieme al teatro Stabile di Napoli - teatro Nazionale e Fattore K. Le scene sono di Massimo Troncanetti, i costumi di Francesco Esposito, le luci di Marco Giusti e le riprese video di Igor Renzetti e Lorenzo Bruno. I SeiOttavi hanno composto le musiche, mentre Marzia Gambardella dirige le marionette ideate da Einat Landais e costruite da Carlo Gilè. Al fianco dei due protagonisti recitano Valeria Almerighi, Gabriele Benedetti, Gabriele Portoghese, Giovanni Prosperi, Francesco Russo, Roberto Rustioni. Repliche al Teatro Biondo fino al 4 novembre.