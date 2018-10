Teatro: quando nella coppia i conflitti si dissolvono in amore

Sul filo della sensualità acrobatica. La 51esima stagione internazionale di teatro, danza, circo contemporaneo e performance del Teatro Libero di Palermo, centro di produzione riconosciuto dal Mibac per il triennio 18/20, si inaugurerà giovedì 25 ottobre alle 21.15 (repliche sino a sabato 27 ottobre), con la prima nazionale dello spettacolo di circo contemporaneo Zwai della compagnia svizzera E1nz. Una produzione franco-svizzera che ha ottenuto numerosi successi al festival Off di Avignon e che arriva per la prima volta in Italia proponendo uno spettacolo sensuale - ideazione, concezione e creazione artistica di Jonas Slanzi e Esther Slanzi, regia di Schang Meier e musiche di Robin Oswald - che mescola elementi acrobatici, mimo, performance, con un ritmo incalzante. "Da semplici oggetti, un tavolo, delle bottiglie, una sedia - raccontano Esther e Jonas - inizia un rapporto fatto di tensioni, bisticci e infine amore. L'incontro tra due sensibilità che si ritrovano a condividere uno spazio vitale. Ciascuno è in cerca dell'ordine perfetto. Un lavoro che vuole conciliare la leggerezza e la tensione.

Jonas ed Esther si lasciano così andare a un gioco che è fatto di strategia, malizia; una relazione a due che tocca le corde della leggerezza, dell'inseguimento amoroso. Zwäi "è una parabola sulla vita e sull'amore, un fantastico mondo fatto di circo, jonglerie, acrobatica e teatro che racconta della vita a due, un rapporto dove i conflitti si dissolvono nell'amore".

Nessuno può rimanere solo e i due personaggi della storia, un lui e una lei, arrivano a un punto nel quale intuiscono che hanno bisogno l'uno dell'altro per realizzare i propri sogni.

