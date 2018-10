Nubifragio: Piazza Armerina conta danni

(ANSA) - PIAZZA ARMERINA (ENNA), 22 OTT - Si fa la conta dei danni dopo il violento nubifragio che si è abbattuto ieri, nel pomeriggio, a Piazza Armerina. "Le zone più colpite sono quelle a valle della città - dice il sindaco Nino Cammarata - e abbiamo dovuto sgomberare alcune famiglie che hanno abitazioni nelle zone più compromesse. Per fortuna ci sono stati solo danni a cose e non a persone. Chiederemo lo stato di calamità". Oggi scuole chiuse. Le frane che preoccupano sono quelle di contrada Stradonello e quella di Piano Ippolito, vicino allo stadio comunale, e molte stradei di campagna sono impraticabili". Nessun danno, almeno finora rilevato, alla zona della Villa Romana del Casale mentre sono decine le autovetture distrutte dalla furia dell'acqua che ha trascinato, dentro le vie cittadine, grandi massi. In nottata i vigili del fuoco hanno spento l'incendio che ha distrutto un capannone di una ditta di materiale edile, vicino ad un hard discount , in contrada Bellia.