Maltempo: pioggia a Palermo, danni

(ANSA) - PALERMO, 22 OTT - La pioggia caduta la scorsa notte a Palermo ha provocato allagamenti e danni: decine sono stati gli interventi per vigili del fuoco e vigili urbani in città.

Diverse auto sono rimaste bloccate nelle strade allagate. Tra le zone in cui si sono verificati particolari disagi c'è via dell'Olimpo, ma anche la zona della Favorita, da via Ercole a via Bonanno e nell'area di Monte Pellegrino. In via alla Falconara, a Baida, alcuni alberi sono caduti sulla strada e su auto (la stessa cosa è successo in via Alfieri, dove un grosso albero è precipitato sul marciapiedi). Tombini scoperchiati in via Partanna Mondello e automobilisti impantanati. Interventi anche a Ficarazzi e Campofelice di Roccella. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Imera, a Borgo Nuovo, a Cruillas e a Pallavicino: in via della Parrocchia è caduto un palo dell'Amg.