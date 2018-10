Fai: restaurata 'Teoria dei Santi'

(ANSA) - LENTINI (SIRACUSA), 20 OTT - Si è concluso il restauro del prezioso affresco della "Teoria dei Santi" nella Chiesa rupestre del Crocifisso, grotta di notevole interesse di Lentini. L'intervento è stato reso possibile grazie al contributo di 15.000 euro messo a disposizione nell'ambito dell'ottava edizione de "I Luoghi del Cuore", il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fondo ambiente italiano e Intesa Sanpaolo. La Chiesa fa parte di un ampio e complesso apparato di insediamenti rupestri, costituito da grotte prevalentemente artificiali, utilizzate nei secoli sia come abitazioni sia come luoghi di culto. L'affresco restaurato, realizzato tra il XII e il XVII secolo, raffigura Santa Elisabetta, Mater Domini, San Leonardo, San Giovanni Battista e un Santo Vescovo ed è localizzato sulla parete dell'ambulacro della grotta. Nonostante la rarità e il notevole valore è stato per lungo tempo trascurato ed era in cattiva conservazione anche perché si trova in un ambiente umido come quello di una grotta.