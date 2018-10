Cinema: 'L'ultimo valzer' di Scorsese

(ANSA) - PALERMO, 18 OTT - Per la rassegna Il cinema ritrovato, diretta da Franco Maresco, il 19 ottobre al De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa, a Palermo, verrà proiettato alle 21 "L'ultimo valzer" di Martin Scorsese (1978), in versione originale con sottotitoli in italiano. Il documentario è considerato a tutt'oggi un esempio imprescindibile per chiunque voglia raccontare la musica con le immagini.

Il film è dedicato all'ultimo concerto del gruppo rock The Band, avvenuto nel 1976 alla Winterland Arena di San Francisco, dove lo stesso Scorsese chiacchiera con Bob Dylan, Ringo Starr, Muddy Waters, Neil Young e tanti altri. Un viaggio nel rock e nell'America degli anni Settanta che è anche una riflessione sul cinema e il suo rapporto con la musica.

L'addio di The Band, il gruppo di supporto di Bob Dylan, al concerto di San Francisco del '77, secondo molti è il canto del cigno della generazione-Woodstock.