Traffico droga nel Catanese, 8 arresti

(ANSA) - CATANIA, 16 OTT - Un chilo di droga al giorno venduta nelle 'piazze' dei Comuni di Mirabella Imbaccari, Caltagirone e Piazza Armerina (Enna): è il volume di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti gestito, secondo la Dda della Procura di Catania, da un nucleo familiare, marito, moglie, tre figli e le fidanzate o conviventi di quest'ultimi, che sono stati arrestati da carabinieri. Gli uomini, su disposizione del Gip, sono stati condotti in carcere, le donne sono state poste agli arresti domiciliari. Sono Fabrizio Ingala, di 49 anni, la moglie Concetta Arena, di 54, i loro tre figli Maichol, di 20, Michele, di 23, e Salvatore, di 20. Le altre tre donne arrestate sono Eleonora Gentile, di 26 anni, Gessica Giustolisi, di 25, e Maria Concetta Tamarindo di 34.

L'inchiesta prende lo spunto dall'indagine denominata "Panta Rei", condotta dalla compagnia carabinieri di Caltagirone, coordinata dall'aprile del 2016 dalla Procura di Caltagirone e successivamente, per ragioni di competenza, trasferita alla Dda di Catania, con applicazione di magistrato di quella Procura in coassegnazione. L'indagine, attraverso attività tecniche e dinamiche, ha fatto luce su quelle che i carabinieri definiscono "una fiorente attività di traffico e vendita al dettaglio di cocaina, marijuana e hashish". Gli indagati, secondo l'accusa, organizzavano frequenti viaggi per consegnare ingenti quantità di droga destinate alla vendita al dettaglio nei comuni di Mirabella Imbaccari, Caltagirone e Piazza Armerina (Enna), riuscendo a smerciare fino a un chilo di stupefacente al giorno, tra cocaina, hashish e marijuana.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di disegnare l'organigramma dell'associazione in cui il vincolo tra i sodali è risultato rafforzato dai legami familiari. Questo permetteva al gruppo di riprendere le attività illecite dopo l'arresto di alcuni di loro. Particolare rilievo nella gestione del traffico e dello spaccio di droga avrebbero avuto le donne, alle quali erano devolute precise mansioni di carattere non marginale come la gestione degli approvvigionamenti, il confezionamento e la vendita al dettaglio dello stupefacente.