Sindaco,pene severe contro pizzo strada

Per debellare il fenomeno dei posteggiatori abusivi a Palermo, il sindaco Leoluca Orlando ha inviato oggi una nota ai presidenti del Senato e delle Camera, ai presidenti dei gruppi parlamentari e al Ministro dell'Interno per chiedere "la modifica del codice della strada che "permetta alle forze dell'ordine e alle amministrazioni comunali di intervenire con efficacia nel contrasto ai parcheggiatori illegali". Orlando denuncia che l'azione dei posteggiatori in città "è spesso legato al controllo del territorio e a forme di criminalità organizzata e mafiosa". "La polizia municipale di Palermo - dice Orlando - effettua ogni anno migliaia di controlli ed emette centinaia di sanzioni (nel 2018, fino a settembre, erano circa 800 i controlli con 399 sanzioni e 55 Daspo oltre 3200 controlli dal 2012), ma di fronte al mancato pagamento delle multe e al reiterarsi dei reati non ha strumenti legali per agire".