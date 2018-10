Sagra ficodindia a Roccapalumba

(ANSA) - PALERMO, 15 OTT - Degustazioni, cooking show, mostre, laboratori del gusto, convegni: è la sagra del ficodindia a Ropccapalumba (Pa) dal 19 al 21 ottobre che ne esalteranno le innumerevoli proprietà salutari. Sarà possibile gustare il ficodindia come frutto fresco, ma anche in primi e secondi piatti, desserts, marmellate, grappe, liquori e in svariate applicazioni. Quest'anno sarà presente il pastry chef Giuseppe Sparacello, che realizzerà una torta gigante al ficodindia di 200 kg. Ad affiancare il gusto tante occasioni per divertirsi, con spettacoli, gruppi folkloristici, e per scoprire il territorio, con la possibilità di visitare le strutture astronomiche e la rete museale. A Roccapalumba, conosciuta da appassionati e turisti per il Planetario, è possibile inoltre visitare un'ampia e completa rete museale, comprendente il museo del Territorio, Le stanze del Sapere, il museo di sculture di carta Origami 3D, il museo sulla Civiltà del Ferroviere in Sicilia, la chiesa Madre e il santuario Maria SS della Luce.(ANSA).