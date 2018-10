Mostre: ritratti di D'Alessandro a Palermo

In due anni di attività ha disegnato, a matita, 150 volti di personaggi della cultura, dell'arte e della cronaca che hanno illustrato le interviste domenicali dell'edizione palermitana di Repubblica. Adesso Nicolò D'Alessandro ha selezionato 30 di questi lavori e li ha esposti nel museo del disegno, in via Mogia, 8 a Palermo. "I ritratti puntano principalmente alla verisimiglianza, alla restituzione del carattere, cercano soprattutto di catturarne la personalità. - dice l'autore - Il ritratto fotografico è il risultato tecnologico che esemplifica con uno scatto l'immagine fissata in pochi secondi dosando luci, colori, per realizzarlo, invece, il disegno non è riproduzione meccanica ma comporta un'attenzione diversa, un approfondimento sensibile ed una manualità espressiva affidata a segni che devono tenere conto soprattutto della ricerca dell'opportuna espressione psicologica, dell'interpretazione individuale e dell'atteggiamento più credibile del personaggio".