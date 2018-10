Danissini, la lotta di fra Billetta

Da quattro anni fra Mauro Billetta è il parroco di Danisinni, quartiere di duemila abitanti nel centro di Palermo, con un tasso di disoccupazione del 90% e nessun esercizio commerciale. Un luogo che confina con l'area della cattedrale, con palazzo dei Normanni che ospita il parlamento siciliano e la celebre Cappella Palatina.

Da quattro anni il francescano tiene accesa la speranza di un quartiere che era stato dimenticato. Ha messo su un tenda da circo dove lo scorso settembre è andato in scena "L'elisir d'amore" di Donizetti - con cantanti professionisti del Teatro Massimo e ragazzi del quartiere -; una settimana fa un pianista ha suonato in piazza e giovedì prossimo è la volta del circo. Fra Mauro, però, va cauto: "Il cambiamento si costruisce un po' alla volta - dice - e bisogna evitare il rischio di passare dall'illusione alla delusione". Ha anche pensato a una sorta di "marchio" per Danisinni, e vuole portare nel quartiere visitatori e turisti, mentre i suoi ragazzi lavorano al bio stagno - realizzato da loro - e coltivano gli orti. Il suo obiettivo più immediato è la riapertura della scuola d'infanzia, chiusa 11 anni fa insieme al consultorio.