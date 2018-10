Centinaio, Igp a cioccolato Modica

"Con il Commissario Europeo Phil Hogan abbiamo celebrato il riconoscimento, come indicazione geografica protetta IGP, per il cioccolato di Modica. Un altro importante riconoscimento per i nostri prodotti di eccellenza". E' quanto scrive su twitter Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in merito all'iscrizione della IGP Cioccolato di Modica nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette da oggi, diventando così il primo Cioccolato registrato in ambito comunitario.