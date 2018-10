Cane in intercapedine, liberato

Un cane pastore tedesco caduto all'interno di un intercapedine dell'abitazione del suo padrone a Pedara (Catana) è stato recuperato stamane dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Per liberare il cane, Zaira, è stato necessario demolire una parte di tramezzatura per creare un varco di circa 1 metro per 1 metro, dal quale il cane è potuto uscire con l'aiuto dei vigili del fuoco.