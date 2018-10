Musica:incontro e concerto per Incardona

(ANSA) - PALERMO, 11 OTT - Il dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università di Palermo organizza, in collaborazione con la Fondazione orchestra sinfonica siciliana, un incontro dedicato al compositore palermitano Federico Incardona (13 maggio 1958 - 29 marzo 2006), il 20 ottobre al Politeama Garibaldi.

Alle 16,30 si presenterà il volume "Scritti critici e di poetica" del compositore, curato da Stefano Lombardi Vallauri con Marco Crescimanno e Marco Spagnolo (Aracne, 2018), corredato da una nota di Amalia Collisani. Ne discuteranno, insieme ai curatori, Paolo Emilio Carapezza, Giovanni Guanti e Piero Violante. Coordinerà l'incontro Daniela Tortora. Alle 19 concerto con tre brani di Incardona: "Levante" per orchestra di fiati, percussioni e due contrabbassi (prima esecuzione) e di due composizioni per pianoforte, "Ein altes Wiegenlied - Fantasia sul Semmelweis" (1978), e "Frammento trovato sul grembo di un amico" (1999, (prima esecuzione). L'Orchestra sarà diretta da Francesco La Licata; al pianoforte Giovanni Damiani.