A Palermo in mostra i tesori degli zar

(ANSA) - PALERMO, 11 OTT - Dall'11 ottobre all'11 dicembre Palermo ospita i tesori degli zar russi in una mostra a Palazzo Sant'Elia: "Il secolo dei musei, 100 capolavori delle residenze imperiali della Russia: Peterhof, Tsarskoe Selo, Gatchina, Pavlovsk", curata da Olga Barkovets, inserita nel cartellone di Palermo Capitale italiana della cultura 2018.

"Per la prima volta - ha sottolineato Antonio Ticali, sovrintendente della fondazione Sant'Elia - i tesori degli zar lasciano il loro paese per raggiungere Palermo, scelta dalla Federazione Russa". La collezione dei pezzi comprende dipinti, acquerelli, costumi d'epoca, porcellane, bronzi, mobili, oggetti d'artigianato.

Oltre al dipinto che celebra la visita a Palermo degli imperatori, esposti anche due esemplari dei pannelli decorativi dello studio dell'imperatore a Peterhof. Una sezione è dedicata al viaggio di Nicola I e della moglie Alexandra in Italia tra il 1845 e il '46. La mostra è coordinata da Ticali e da Elena Kalnitskaya, direttrice del Gmp Peterhof.