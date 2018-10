Ufficiale, Raffaele guiderà il Potenza

(ANSA) - POTENZA, 10 OTT - Il Potenza (Serie C, girone C) ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo allenatore, Giuseppe Raffaele, che subentra a Nicola Ragno, il quale nei giorni scorsi aveva risolto consensualmente il suo rapporto con la società rossoblù. Raffaele - che avrà come assistente tecnico Francesco Trimarchi - è considerato "uno dei giovani profili più promettenti nel panorama degli allenatori".