Vento del sud, riscatto per 9 minorenni

(ANSA) - CATANIA, 9 OTT - E' partita l'avventura di "Vento da Sud", il viaggio di circumnavigazione della Sicilia in barca a vela promosso da Centro Koros ed Eterotopia Laboratorio Navigante con l'Unione italiana Vela Solidale nato per recuperare nove minorenni a rischio che hanno provato l'esperienza del carcere. Che ha un diario di bordo che raccoglie e custodisce i racconti di vita e l'esperienza di bordo di barca a vela 'Viva' di ragazzi che " cercano una seconda possibilità, dando un taglio al passato". "Sono giorni intensi per il gruppo - spiega la psicologa Francesca Andreozzi, presidente di Centro Koros e vice presidente Fondazione Fava, in viaggio col gruppo - un battesimo in mare che darà a questi ragazzi la possibilità di tornare in terra più arricchiti, con una storia in più, scritta nel segno della libertà e della fiducia. Pioggia, vento, sole non li hanno fermati in questi prima metà del viaggio. Per loro significa gridare di fronte alla forza del mare e al mondo intero: noi esistiamo, noi ci siamo". (ANSA).