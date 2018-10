Nas chiudono 'falso' studio dentistico

(ANSA) - CATANIA, 9 OTT - Carabinieri del Nas di Catania, nell'ambito di un'operazione di contrato all'abusivismo sanitario, hanno denunciato per due odontotecnici che avevano aperto uno studio dentistico per esercizio abusivo della professione. I locali, che erano dotati di apparecchiature costose e di nuova generazione, sono stati sequestrati. Il provvedimento è stato confermato dalla Procura di Catania. Lo studio era gestito da due fratelli gemelli nel rione Picanello. Al momento dell'intervento la sala d'attesa era colma di pazienti che attendevano di essere visitati, senza la minima percezione di trovarsi al cospetto di falsi dentisti e in un luogo che, pur avendone le sembianze, certo non era affatto uno studio odontoiatrico autorizzato. La professione di odontoiatra è esercitabile solo ed esclusivamente dai medici iscritti all'apposito Albo professionale ed in possesso del relativo titolo di laurea.