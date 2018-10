Festival letterature migranti a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 9 OTT - Torna a Palermo il Festival delle Letterature Migranti, quest'anno alla sua quarta edizione, dal 17 al 21 ottobre, con eventi collaterali previsti per il 15, 16 e 22 ottobre, promosso da Palermo capitale italiana della Cultura 2018, dall'associazione Festival delle Letterature Migranti, insieme al Comune di Palermo, alla Regione Siciliana, all'Università degli Studi. Tra gli ospiti Paolo Di Stefano, Chen He, Max Lobe, Valeria Luiselli, Nasim Marashi, Andrea Segre, Adriano Sofri, Vladimir Sorokin e Yanis Varoufakis. Il programma letterario - è stato detto nella conferenza stampa di presentazione a villa Niscemi a Palermo - prevede 90 incontri dedicati al cinema, al teatro, alla musica, all'arte contemporanea, mentre saranno presentati 40 libri contenuti in 8 scatole narrative, da cui prenderanno vita approfondimenti, workshop, laboratori, mostre, proiezioni, performance, presentazioni di libri.