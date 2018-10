Droga: arrestati 2 agenti e carabiniere

(ANSA) - CATANIA, 9 OTT - Ci sono anche due poliziotti e un carabiniere tra i 21 destinatari dell'ordinanza del Gip di Catania sull'organizzazione che coltivava una piantagione di marijuana sgominata dalla squadra mobile etnea, coordinata dalla locale Procura distrettuale. Uno degli agenti è ritenuto tra gli organizzatori e il carabiniere un complice. Per loro due il Gip ha previsto la detenzione cautelare in carcere. Il secondo poliziotto, indagato per favoreggiamento, è stato posto agli arresti domiciliari. I due agenti erano in servizio a Catania, il carabiniere in una stazione della provincia.