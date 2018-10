Truffa a fedeli dopo terremoto,2 denunce

(ANSA) - CATANIA, 8 OTT - Fingendosi sordomute e indossando falsi cartellini di una sedicente associazione umanitaria per persone portatrici di handicap e per bambini poveri, avrebbero approfittato della paura dei fedeli riuniti la sera del 6 ottobre scorso nello stadio di Biancavilla (Ct) a pregare dopo il terremoto della notte precedente per chiedere loro offerte di denaro. E' accaduto durante una celebrazione religiosa organizzata dopo la forte scossa della notte precedente. E' quanto i carabinieri contestano a due romene disoccupate residenti a Lentini (Sr), rispettivamente di 34 e 35 anni, che sono state bloccate nello stadio "Orazio Raiti" e denunciate per truffa aggravata in concorso. Per convincere la gente a fare una piccola donazione avrebbero inoltre mostrato carta intestata riportante le finalità dell'Ente e nomi e cognomi di chi aveva fatto offerte e il loro l'importo.