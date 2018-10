Legambiente, salvare platano a Palermo

Salvare il platano cresciuto in via Merlo a Palermo, un albero che potrebbe avere almeno 150 anni, alto all'incirca 17 metri le cui radici "sono circondate dall'asfalto e circondate dai rifiuti". Lo scrive in una lettera il presidente di Legambiente Sicilia, Gianfranco Zanna, al sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "L'albero accanto a una edicola votiva - aggiunge - nonostante si trovi in pieno centro storico, è circondato da immondizia, ed è soffocato da un orribile asfalto, sicuramente incompatibile con il basolato presente". "Vi chiedo - prosegue - di intervenire al più presto, per creare intorno a questo magnifico monumento della natura un'aiuola per permettere alla pianta di assorbire dal terreno la pioggia e gli altri elementi che gli consentano di sopravvivere, in buona sostanza di farlo respirare".