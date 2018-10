Furto da 150mila euro in cimitero

(ANSA) - SIRACUSA, 06 OTT - Furto da 150 mila euro al cimitero di Siracusa, da dove sono stati trafugati gli ornamenti in rame per oltre 400 chili per la realizzazione di numerosi loculi in una nuova palazzina. I ladri hanno agito indisturbati ieri notte: sono entrati da uno dei quattro ingressi del camposanto e hanno portato via il materiale e gli attrezzi di lavoro dai container delle imprese edili che stanno realizzando gli interventi al camposanto.