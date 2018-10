Arsenale in tomba cimitero di Catania

(ANSA) - CATANIA, 6 OTT - Un arsenale, si sospetta in uso a uno stesso gruppo criminale, compresi un kalashnikov e migliaia di munizioni, è stato sequestrato dalla polizia di Catania in due diverse operazioni. Parte delle armi state sequestrate dalla squadra mobile della Questura nel cimitero della città: erano in un sacco nascosto in un incavo posto lateralmente ad un tomba, assicurato da un lucchetto. Conteneva una mitraglietta Kalashnikov con due caricatori vuoti, due pistole, una cal.7,65 e una cal.38, e centinaia di cartucce.

In un'area adibita a parcheggio nel rione Nesima personale della squadra mobile ha inoltre trovato, sotto una moto coperta da un telone, una busta in plastica con all'interno: un giubbotto antiproiettile, un centinaio di cartucce di vario calibro, una un rivoltella cal. 357 magnum con tamburo rifornito di n.6 cartucce, n.1 pistola semiautomatica cal.44 magnum, completa di caricatore rifornito di n.6 cartucce. Il sequestro è stato eseguito il 2 ottobre, ma la notizia resa nota oggi. (ANSA).