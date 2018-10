Rifiuti, raccolta differenziata aumenta

(ANSA) - PALERMO, 5 OTT - "Apprendo di un comunicato stampa diffuso dal Movimento 5 Stelle nel quale si afferma che la raccolta differenziata a Palermo sarebbe oggi peggiore di quella che era nel periodo della precedente amministrazione comunale, con cifre che vedrebbero una raccolta media nel 2018 pari a circa il 10%. Non credo utile dilungarmi nel raccontare che dopo il fallimento dell'Amia nel 2013, anno in cui ovviamente tutta la raccolta di rifiuti in città visse una fase di crisi, la percentuale di differenziata è in costante crescita, con l'obiettivo del 30% a fine anno". Lo dice il vicesindaco Sergio Marino, richiamando i dati ufficiali sulla raccolta differenziata nei comuni siciliani, riportati sul sito del dipartimento regionale Acqua e Rifiuti alla pagina: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR _LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioSPMo nitoraggioRaccoltaDifferenziata/PIR_Circolari.