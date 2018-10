Dell'Utri, domiciliari per altri 5 mesi

(ANSA) - PALERMO, 5 OTT - Confermati per altri cinque mesi gli arresti domiciliari per Marcello Dell'Utri, l'ex parlamentare che sta scontando una pena a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa. E' quanto deciso dal tribunale di Sorveglianza di Roma che ha ribadito l'incompatibilità al regime carcerario per l'ex esponente di Fi, difeso dall'avvocato Alessandro De Federicis, affetto da patologie cardiache.