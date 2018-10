Diplomi falsi, 300mila euro in scatola

Sono 110 gli indagati, fra dirigenti scolastici, insegnanti e personale di segreteria: tutti pubblici ufficiali in servizio nelle scuole. Uno dei principali indagati è l'ex deputato regionale, nonché dirigente scolastico, Gaetano Cani, di Canicattì (Ag) al quale sono stati trovati sequestrati 300 mila euro in contanti tenuti in una scatola di scarpe custodita nella sua abitazione. Quattro le scuole paritarie che "vendevano" diplomi: l'istituto Pirandello di Licata, il Pirandello di Canicattì, l'Alessandro Volta di Canicattì, tutti nell'Agrigentino, e l'istituto San Marco di Acireale (Ct). Ventidue i diplomi taroccati. I risultati dell'inchiesta "Diplomat" sono stati illustrati dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dai pm Simona Faga e Paola Vetro insieme al colonnello Giorgio Salerno, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa (città da dove era partita l'indagine per il coinvolgimento di una scuola di Ispica) e al maggiore delle Fiamme gialle Luigi De Gregorio.