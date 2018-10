Palermo capitale della Scherma nel 2019

Palermo sarà "Capitale della Scherma italiana" 2019. Lo ha deciso la FederScherma che, nell'istituire il naming annualmente assegnato ad una città italiana, ha voluto indicare Palermo quale "città simbolo" per il prossimo anno. Nel capoluogo siciliano, infatti, sono in programma tra la fine del 2018 ed il primo semestre 2019 varie iniziative: gli allenamenti collegiali delle Nazionali di fioretto, spada e sciabola, gare nazionali degli under14, e eventi promozionali vari. Tutte iniziative che avranno il culmine nei Campionati Assoluti e Paralimpici 2019 a giugno, che avranno protagonisti sulle pedane palermitane atleti come Aldo Montano, BebeVio, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo ed i siciliani Daniele Garozzo, primo olimpionico figlio di Sicilia nella storia olimpica della Regione, Giorgio Avola, Rossella Fiamingo e tanti altri. Inoltre, la FederScherma ha scelto proprio Palermo quale sede dei festeggiamenti per i 110 anni di storia di quella che è la realtà sportiva più medagliata dello sport italiano.