Mostre:i carabinieri nella grande guerra

(ANSA) - PALERMO, 3 OTT - Dal 5 al 13 ottobre, nella caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Palermo è aperta la mostra "La Grande Guerra dei Carabinieri". L'esposizione è stata allestita nella chiesa di San Giacomo dei Militari in occasione delle commemorazioni previste in occasioni del "Centenario della Prima Guerra Mondiale". La mostra, curata e realizzata in sinergia dall'Ufficio storico e dal Museo storico del Comando Generale dell'arma dei carabinieri, ricostruisce e racconta, attraverso un percorso espositivo di 22 pannelli illustrativi, ricchi di suggestive immagini d'epoca, il contributo fornito dai militari allo sforzo bellico del paese nel corso del Primo Conflitto Mondiale. L'esposizione sarà visitabile dalle 9,30 alle 12,30, dal lunedì al sabato con ingresso libero a titolo gratuito, si potrà inoltre visitare la Chiesa di Santa Maria Maddalena e la Sala della Memoria.