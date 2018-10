Contro cimici Comune Palermo fa bonifica

(ANSA) - PALERMO, 3 OTT - Il comune di Palermo corre ai ripari per debellare la presenza delle cimici asiatiche segnalate in alcune case del centro storico,, nei pressi del mercato di Ballarò. "Sarà effettuata una bonifica", è stato deciso al termine di una riunione tenutasi nei giorni scorsi nei locali di Casa Natura. "Al pari delle altre regioni di Italia colpite dall'infestazione della cimice asiatica, la situazione in Sicilia potrebbe rivelarsi difficilmente contrastabile soprattutto in quanto la nostra regione presenta delle condizioni climatiche ideali per lo sviluppo dell'insetto", dice Stefano Colazza direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e Forestali dell'università di Palermo. "La Rap si farà carico degli interventi di disinfestazione. - assicura l'assessore Sergio Marino - Forniremo inoltre alla cittadinanza informazioni utili circa l'insetto, che non è pericoloso per l'uomo, e le possibili misure da adottare nonché indicazioni e i contatti ove effettuare le segnalazioni".