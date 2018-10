Corte conti indaga su canoni lidi

(ANSA) - PALERMO, 2 OTT - La Corte dei conti ha aperto un'indagine sui canoni demaniali marittimi in Sicilia: su richiesta della procura contabile, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di porto oggi si sono recati alla Ragioneria generale della Regione e all'assessorato all'Ambiente per acquisire documenti sulla gestione delle spiagge siciliane.

L'indagine tende a stabilire eventuali responsabilità amministrative e contabili sui canoni. Diversi faldoni sono stati acquisiti dagli investigatori e l'operazione è ancora in corso.

Per la Fiba, la Federazione italiana imprese balneari, ammontano ad almeno 40 milioni, negli ultimi anni, i mancati introiti dei canoni demaniali.