A Favignana di scena l'aguglia

(ANSA) - FAVIGNANA (TRAPANI), 2 OTT - Piazza Marina a Favignana, sabato 6 ottobre, sarà lo scenario della giornata dedicata al pesce "povero", l'aguglia, un pesce azzurro locale, stagionale, dalla carne bianca, tenerissima, la bocca allungata come uno spadino e un corpo lucente molto allungato. Nella notte che precederà l'evento i pescatori ed i volontari faranno una lunga battuta di pesca, che sarà documentata con video e foto.

All'alba le imbarcazioni rientreranno in porto e i pescatori consegneranno il pescato di aguglie pronto per la sagra.

Sabato pomeriggio si svolgerà "L'augghia: impariamo a conoscerla" un incontro educativo alimentare con giochi di intrattenimento sull'aguglia, tenuto dai giovani dell'Area Marina Protetta delle Egadi. La sera ci sarà la "Sagra dell'augghia", con degustazione di aguglie e calamari fritti, busiate con pesto alla trapanese. Il progetto è promosso dal Gac - F.L.A.G. "Isole di Sicilia" e finanziato grazie ai fondi del FEAMP (Fondo Europeo Affari Marittima e la Pesca) 2014-2020.(ANSA).