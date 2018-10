Palermo, comitati #stopallagamenti

(ANSA) - PALERMO, 1 OTT - Stanchi delle strade che diventano dei fiumi quando piove per la rete fognaria vetusta che provoca allagamenti ed enormi disagi ai cittadini soprattutto nelle borgate marinare, un cartello di associazioni e comitati ha deciso di fare sentire la propria voce all'amministrazione comunale di Palermo scendendo in piazza. L'iniziativa, in programma il 6 ottobre, è organizzata dal comitato emergenza allagamenti della VII circoscrizione, dall'associazione Aiace e dall'associazione comitati civici. "Questa volta a smuovere le acque siamo noi", è lo slogan della manifestazione con tanto di volantini che vengono distribuiti alla popolazione invitandola a partecipare. Il corteo, con l'hastag "stopallagamenti", partirà, alle 10.30, dal parcheggio di viale Galatea per poi sfilare per le vie del quartiere con un flashmod finale davanti alla scuola 'Santocanale' in via Polibio.