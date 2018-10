Mostra Storaro, ''Scrivere con la luce''

(ANSA) - PALERMO, 1 OTT - Vittorio Storaro, vincitore di tre premi Oscar, direttore della fotografia di Apocalypse Now, Reds e L'ultimo imperatore, porta la sua mostra ''Scrivere con la luce'' a Palermo. Dal 5 ottobre sarà aperta allo Steri dopo l'inaugurazione il 4. La mostra rappresenta l'approfondimento delle poetiche del linguaggio cinematografico attraverso una selezione di più di settanta immagini realizzate con doppie impressioni fotografiche tratte dai lavori più celebri di Storaro e poste a confronto con il modo di rappresentare la luce nella pittura del Seicento che ha costituito fonte d'ispirazione per l'artista. L'esposizione si articola in tre sezioni che rispecchiano i filoni dello studio trentennale di Vittorio Storaro intorno ai temi di luce, colori ed elementi.

L'allestimento riprende le tre sezioni ed accompagna il visitatore alla scoperta dell'arte di scrivere con la luce nelle fotografie tratte dai più celebri film dell'artista, consentendo un immediato raffronto con le opere che l'hanno ispirata.