Liberty Lines, pronti a continuare corse

(ANSA) - PALERMO, 30 SET - "La compagnia Liberty Lines ha fatto tutto ciò che era possibile per continuare a garantire i collegamenti marittimi veloci sullo Stretto di Messina. Ancora ora - a poche ore dalla scadenza del contratto triennale di servizio - attendiamo un riscontro da parte del ministero dei Trasporti al quale abbiamo manifestato la massima disponibilità a proseguire il servizio in regime di proroga, senza interruzione, a decorrere dalla corsa delle 6 dell'1 ottobre".

Lo scrive in una nota in Cda della compagnia di navigazione trapanese, Liberty Lines, "in attesa che la questione venga stabilmente risolta con una nuova gara".

Il contratto tra ministero e Liberty Lines prevede lo svolgimento del servizio per tre anni, fino al 30 settembre 2018, "con possibilità di proroga di 12 mesi - spiega la compagnia - a discrezione del ministero. Il 14 settembre scorso la compagnia ha comunicato che, in assenza della proroga, il servizio sarebbe cessato. Il 28 ha comunicato la piena disponibilità a proseguire il servizio".